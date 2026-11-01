Креативные индустрии в России растут вдвое быстрее мирового рынка

За последние пять лет креативные индустрии в России росли в среднем на 17% ежегодно — вдвое быстрее мирового рынка. При этом доля страны на глобальном рынке, объем которого оценивается почти в $7 трлн, составляет 2,4%.

Российские креативные индустрии за последние пять лет демонстрировали среднегодовой рост на уровне 17%, что примерно вдвое превышает мировые темпы. Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на Днях креативной экономики в Санкт-Петербурге.

По ее словам, мировой рынок креативных индустрий оценивается почти в $7 трлн, а доля России составляет 2,4%.

Быстрее всего развиваются цифровые направления. В частности, программное обеспечение и реклама прибавляют около 12% ежегодно, а за пять лет их объем увеличился в 1,8 раза.

Чупшева также отметила, что в мире сохраняется спрос на музыку, видеоигры, кино, анимацию и программное обеспечение, несмотря на повышение цен.

«Число пользователей остается таким же, а стоимость этих услуг, этих продуктов увеличивается», — пояснила глава АСИ.

При этом, по ее словам, рост мирового рынка в денежном выражении сопровождается замедлением роста потребления. Это особенно заметно в сегментах стриминговых платформ, видеоигр и цифрового контента.