⛽ В России стали массово закрываться независимые АЗС из-за роста цен на топливо

За девять месяцев 2026 года в России ликвидировали 935 компаний и ИП, занимающихся розничной продажей топлива. Это на 16,7% больше, чем годом ранее. Впервые с 2022 года число закрытий превысило количество регистраций новых участников рынка.

В январе — сентябре 2026 года число ликвидаций компаний и предпринимателей в сфере розничной торговли топливом выросло на 16,7%, до 935. Количество регистраций новых участников сократилось на 28,4%, до 668, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Контур.Фокус».

Таким образом, на каждые десять новых участников рынка приходится около 14 выбывших. На 1 октября 2026 года в России работали 10,72 тыс. компаний и ИП в сфере топливной розницы — на 2,9% меньше, чем годом ранее.

Основными причинами закрытия независимых АЗС эксперты называют рост оптовых цен на бензин и дизельное топливо, перебои с поставками и увеличение расходов.

По оценке управляющего партнера Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, независимые заправки занимают около 60% рынка по количеству АЗС, но обеспечивают лишь 30–40% продаж топлива.

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин связывает ухудшение ситуации с летним ростом оптовых цен и снижением норматива биржевых продаж топлива для нефтекомпаний с 15% до 10%. Это сократило маржинальность независимых операторов.

По словам вице-президента РТС Юрия Матвейко, в последние полгода часть независимых АЗС закрылась, а на действующих заправках топливо иногда продавали на 10–40 рублей за литр дороже, чем в сетях вертикально интегрированных нефтяных компаний.

Дополнительное давление на бизнес оказывают рост налоговой нагрузки, тарифов и расходов на персонал.

Эксперты считают, что положение независимых АЗС в 2027 году будет зависеть прежде всего от восстановления производства топлива на НПЗ, его доступности и оптовых цен. При сохранении ценового разрыва с крупными сетями небольшие заправки продолжат нести убытки.