Количество киберпреступлений в России упало почти на 32% с начала 2026 года

За девять месяцев также стало меньше дистанционных краж, мошенничеств и преступлений в сфере компьютерной информации.

Количество преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий снизилось по всем основным категориям, сообщили в пресс-центре МВД.

«По итогам трех кварталов текущего года преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, зарегистрировано на 31,5% меньше, чем в январе — сентябре 2025 года, в том числе категории тяжких и особо тяжких — на 34,8%», — уточнили в ведомстве.

Число дистанционных краж сократилось на 19,5%, дистанционных мошенничеств — на 28,9%, преступлений в сфере компьютерной информации — на 38,7%. Общее количество зарегистрированных в России преступлений уменьшилось на 16,3%, а тяжких и особо тяжких — на 21,7%.