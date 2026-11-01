В социальной рекламе хотят обязать использовать образ семьи с тремя детьми

Такую обязанность планируют установить для государственных заказчиков и участников рекламной отрасли. Инициатива должна поддержать традиционные ценности и позитивное восприятие многодетных семей.

Образ благополучной семьи с тремя и более детьми предложили обязательно использовать в социальной рекламе. Соответствующие нормы содержит законопроект № 6476-9, который Госдума планирует рассмотреть в ноябре 2026 года.

Требование затронет государственных заказчиков и субъектов рекламной отрасли. Как указано в пояснительной записке, изменения направлены на популяризацию традиционных ценностей и формирование позитивного образа многодетной семьи.

Всего профильные комитеты Госдумы предложили рассмотреть и принять в ноябре 63 законопроекта. Из них 29 инициатив отнесены к первоочередным, сообщила первый вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.