Хакеры взломали приложение МЧС и разослали фейковые предупреждения об угрозе

Пользователи мобильного приложения МЧС столкнулись с рассылкой фейковых предупреждений о якобы существующей угрозе. В пресс службе ведомства пояснили, что причиной инцидента стала массированная кибератака.

Через приложение МЧС разослали фейковые предупреждения об угрозе. Причиной рассылки стала массированная кибератака. МЧС уже устраняет уязвимость приложения.

Злоумышленники разослали через мобильное приложение МЧС ложную информацию о якобы существующей угрозе населению, сообщила пресс-служба министерства. Ведомство связало рассылку с массированной кибератакой на сервис.

Специалисты начали устранять уязвимость мобильного приложения. Также ведут работы по восстановлению его нормального функционирования.