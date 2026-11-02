Индекс деловой среды вырос в октябре 2026, но у бизнеса по-прежнему финансовые проблемы

Резкое улучшение ситуации в логистике и сокращение сроков доставки помогли индексу деловой среды показать положительную динамику впервые за несколько месяцев.

Сводный индекс деловой среды в октябре 2026 года вырос до 44,3 пункта. Пограничное значение составляет 50 пунктов: показатели ниже него указывают на ухудшение условий для бизнеса.

Основной рост обеспечил индекс логистики, который прибавил 6,6 пункта и достиг 48,5. Доля компаний, сообщивших об ухудшении ситуации в этой сфере, снизилась с почти 30% до 11,4%, а об увеличении сроков доставки — с 20% до 13,5%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на мониторинг Российского союза промышленников и предпринимателей.

Индекс B2B вырос на 1 пункт, до 46,8, а показатель отношений с госсектором — на 1,8 пункта, до 49,2. Оценка сроков выполнения заказов и индикатор исполнения обязательств перед контрагентами достигли 50,8 пункта. При этом оценка выполнения обязательств перед самими компаниями составила только 39 пунктов.

Индекс рынка производимой продукции снизился на 0,9 пункта, до 42,7. На рост закупочных цен пожаловались 62,1% респондентов против 52,3% в августе. Индекс финансовых рынков опустился до 40,8 пункта, а оценка финансового положения компаний — на 5,9 пункта, до минимальных за 2026 год 34,5 пункта.