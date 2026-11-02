67% россиян считают «черную пятницу» обманом покупателей

В честное снижение цен во время распродажи верят только 12% опрошенных. Сделать покупки по акции планируют 7% россиян.

«Черную пятницу» считают скорее обманом покупателей 67% россиян. Еще 21% участников не смогли оценить честность распродажи.

Женщины доверяют скидкам почти вдвое чаще мужчин: 15% против 8%. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

«В то, что магазины честно снижают первоначальные цены, верит каждый восьмой», — сообщили аналитики.

Доверие к распродаже снижается с возрастом. В честные скидки верят 17% россиян младше 35 лет, 10% опрошенных в возрасте от 35 до 45 лет и 4% участников от 45 лет. Покупать товары в «черную пятницу» не планируют 72%, еще 21% пока не определились.