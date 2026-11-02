Российские миллиардеры лишились более 28 млрд долларов с начала 2026 года

Крупнейшие потери были у президента «Норникеля» Владимира Потанина. Его состояние сократилось на $8,1 млрд.

Миллиардеры России с начала 2026 года потеряли более $28,4 млрд. Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина уменьшилось на $8,1 млрд год к году и теперь оценивается в $21,6 млрд.

Бизнесмен Михаил Прохоров потерял $4,86 млрд, его состояние составляет $10,8 млрд. Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман лишился $3,8 млрд, сохранив $10,4 млрд. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.

Бывший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко потерял $2,8 млрд, а основатель Telegram Павел Дуров — $2,61 млрд. Потери экс-совладельца «Лукойла» Леонида Федуна составили $1,96 млрд, бенефициара НЛМК Владимира Лисина — $1,75 млрд, совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона — $1,14 млрд.

Бизнесмен Алишер Усманов потерял $914 млн, основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов — $515 млн. Еще шесть российских миллиардеров из рейтинга с начала года увеличили свои состояния.