Семь из десяти россиян назвали распродажи реальным способом сэкономить бюджет

30% опрошенных считают, что без распродаж потратили бы меньше. Чаще всего покупатели выбирают сезонные акции.

Распродажи позволяют экономить 70% россиян. Обратного мнения придерживаются 30% респондентов: они считают, что без скидок их расходы были бы ниже.

В 2025 году пользу распродаж отмечали 74% участников опроса, а в 2024 году — 67%. Доля тех, кто уверен, что без скидок потратил бы меньше, за год выросла с 26 до 30%. Об этом сказано в опросе банка «Русский стандарт».

Сезонные распродажи предпочитают 53% респондентов, новогодние акции — 26%. «Черную пятницу» выбирают 12% опрошенных, «Киберпонедельник» — 5%, Всемирный день шопинга — 4%.

За скидками на необходимые товары внимательно следят 49% участников исследования. Еще 38% покупают вещи по мере необходимости и не ждут распродаж, а 13% признались, что приобретают по акциям товары, которые затем оказываются не нужны. В опросе участвовали более 1,5 тыс. клиентов банка и подписчиков групп в социальных сетях.

Недавно мы писали о другом исследовании, согласно которому 67% россиян считают «черную пятницу» обманом покупателей.