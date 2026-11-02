Разрешит ли МВД расписываться на латинице при получении нового паспорта

Положение о паспорте и регламент МВД не ограничивают язык и символы подписи. При этом ее нужно поставить собственноручно в пределах отведенного поля.

Латинские буквы разрешено использовать в подписи для паспорта, сообщила юрист, член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России и МГЮА имени Кутафина Лилия Василенко.

«Положение о паспорте гражданина РФ и регламент МВД по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене такого документа не устанавливают, на каком языке и какими символами она должна быть выполнена», — пояснила Василенко.

Подпись в паспорте должна быть собственноручной и не выходить за пределы предназначенного для нее поля.