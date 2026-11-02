Возраст молодежи в России могут официально повысить до 40 лет

Люди дольше сохраняют активность и ощущают себя молодыми благодаря развитию медицины и популярности здорового образа жизни. Сейчас молодежью считаются россияне от 14 до 35 лет включительно.

Верхнюю границу возраста молодежи в России со временем могут повысить до 40 лет, считает генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. За последние 15 лет представления о молодости изменились, поскольку у россиян стало больше возможностей и перспектив.

«Культура изменилась, медицина резко выросла, люди стали обращать на это больше внимания, стали активно заниматься спортом — все себя в форме держат», — отметил Федоров.

По его словам, теперь людей уже не нужно убеждать в том, что после 50 лет можно сохранять активность.

Повысить возраст молодежи ранее также предложил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он объяснил это тем, что люди дольше сохраняют работоспособность, а также высокий уровень умственной и физической активности.