Доходы работающих пенсионеров выросли почти на 3 тысячи рублей за 2026 год

На 1 сентября 2026 года выплата составила в среднем 24 057 рублей. Годом ранее она была на уровне 21 345 рублей.

Средний размер пенсионного обеспечения работающих россиян в сентябре превысил 24 тыс. рублей, следует из данных Социального фонда.

На 1 сентября 2026 года средняя выплата достигла 24 057 рублей.

В аналогичный период 2025 года работающие пенсионеры получали в среднем около 21 345 рублей. Таким образом, за год средний размер выплаты увеличился на 2 712 рублей.

При этом в Социальном фонде уточнили, что неработающие пенсионеры к началу осени 2026 года стали получать почти 26 тысяч рублей вместо прошлых 24 тысяч. Повысить эти выплаты еще сильнее можно с помощью льгот за тридцатилетний сельский стаж, работу в условиях Крайнего Севера или уход за родственниками.