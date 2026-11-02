Сеть пунктов выдачи Ozon превысила 94 тысячи точек по всей России

Почти 40% ПВЗ маркетплейса работают в населенных пунктах с численностью до 50 тыс. человек. Спрос в малых городах и селах растет быстрее всего.

Количество пунктов выдачи заказов Ozon по итогам девяти месяцев 2026 года превысило 94 тыс. Почти 40% ПВЗ расположены в населенных пунктах, где живет до 50 тыс. человек.

Клиентская база Ozon в малых городах и селах за девять месяцев выросла на треть. На жителей таких населенных пунктов пришелся каждый третий заказ маркетплейса, а общее число их заказов увеличилось почти на 80% год к году. Об этом рассказал вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Игорь Зимин.

Самый высокий рост заказов зафиксирован в Тыве — на 190%, Чечне — на 145%, Дагестане — на 143% и Мордовии — на 142%. В Иркутской области показатель вырос на 131%, в Сахалинской области и Бурятии — на 130%, в Пензенской области — на 127%, в Ингушетии — на 125%.