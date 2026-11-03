Сахалин просит распространить на регион действие федерального закона о гостевых домах

Из-за роста туристического потока на Сахалине хотят распространить на регион эксперимент по легализации гостевых домов. Законопроект уже направили на рассмотрение Госдумы.

2 ноября 2026 года Сахалинская областная Дума внесла в Госдуму законопроект о присоединении региона к федеральному эксперименту по легализации гостевых домов. Власти рассчитывают вывести часть рынка размещения из «серой зоны» и увеличить поступления туристического налога.

Согласно законопроекту, Сахалинскую область предлагают включить в перечень регионов, где действует эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов. Изменения планируют внести в федеральный закон № 127-ФЗ.

Авторы инициативы отмечают, что туристический поток в регион за последние пять лет вырос более чем на 76,7%. Если в 2020 году Сахалинскую область посетили 194,8 тыс. человек, то по итогам 2025 года число туристов превысило 344,3 тыс.

По оценке региональных властей, после включения в эксперимент под действие закона подпадут около 65 объектов размещения, которые имеют признаки гостевых домов.

В пояснительной записке говорится, что рост туристического потока привел к увеличению числа предложений по аренде индивидуальных домов и коттеджей. Однако отсутствие специального регулирования создает правовую неопределенность и приводит к потерям бюджета.

Власти считают, что легализация гостевых домов позволит вывести значительную часть рынка из «серой зоны», усилить контроль за качеством и безопасностью услуг, повысить защиту прав потребителей и упростить работу объектов размещения с сервисами бронирования.

Кроме того, регион рассчитывает на рост поступлений от туристического налога. Эти средства планируют направлять на благоустройство территорий и развитие инженерной инфраструктуры муниципалитетов.

Законопроект предусматривает, что новые нормы для Сахалинской области начнут действовать с 1 июля 2027 года, а сам закон в случае принятия вступит в силу с 1 марта 2027 года.