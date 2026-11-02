Мишустин выделил почти 200 млн рублей на цифровизацию рыбной отрасли

Правительство направит около 200 млн рублей на развитие рыбохозяйственного комплекса. Средства пойдут на обновление инфраструктуры и закупку оборудования для отраслевых информационных систем.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 200 млн рублей из федерального бюджета на поддержку рыбохозяйственного комплекса.

«Рассчитываем, что это позволит обеспечить бесперебойную работу цифровых платформ, а также поможет повысить эффективность предприятий, которые занимаются рыбным промыслом», — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Финансирование направят на модернизацию инфраструктуры и приобретение оборудования, необходимого для повышения надежности работы отраслевых информационных систем. Такие платформы используются для мониторинга деятельности рыбопромысловых судов, контроля состояния водных биологических ресурсов и обработки данных, необходимых предприятиям отрасли.

В правительстве рассчитывают, что обновление цифровой инфраструктуры позволит обеспечить стабильную работу профильных сервисов и повысить эффективность рыбопромышленных компаний.