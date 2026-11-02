Трамп предложил вернуть российский газ в Европу

США поддерживают идею быстрого возобновления поставок российского газа в Европу по украинской газотранспортной системе. Инициатива обсуждается в рамках переговоров о возможном энергетическом перемирии между Москвой и Киевом.

Американские, европейские и украинские чиновники рассказали о предложении восстановить поставки российского природного газа в Европу через территорию Украины.

Как сообщает The Wall Street Journal эта инициатива обсуждалась спецпосланниками США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом во время визитов в Москву и Киев в сентябре 2026 года.

Предполагается, что российский газ будет продаваться через американского посредника. Такой механизм, по мнению участников обсуждений, может позволить обойти действующие европейские санкционные ограничения.

Источники газеты также отмечают, что схема может создать дополнительные возможности для американских инвесторов. При этом инициатива сталкивается с сопротивлением со стороны ряда европейских столиц.