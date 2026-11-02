С 2027 года расходы в бухучете будут учитывать по-новому: утвержден ФСБУ 10/2026

Бухгалтерам предстоит проверить учетную политику, действующий порядок учета затрат и подготовку данных для отчетности. Разбираемся, на что обратить внимание до перехода на новый стандарт.

С 2027 года организации должны будут применять новый федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 10/2026 «Расходы». Он заменит ПБУ 10/99 и установит новые требования к признанию, оценке, классификации и раскрытию информации о расходах.

Стандарт утвержден приказом Минфина России от 24 апреля 2026 года № 53н. Новые правила необходимо применять начиная с бухгалтерской отчетности за 2027 год.

Что изменится в учете расходов

ФСБУ 10/2026 устанавливает требования к формированию информации о расходах организации. При подготовке к переходу бухгалтеру необходимо разобраться в нескольких ключевых направлениях.

1. Признание расходов. Нужно проверить условия и порядок признания затрат, а также определить, как новые требования применяются к хозяйственным операциям компании.

2. Классификация расходов. Важно проверить разграничение расходов по обычным видам деятельности и прочих расходов, а также порядок представления себестоимости продаж, управленческих расходов и расходов на сбыт.

3. Оценка расходов. Особого внимания требуют правила оценки затрат, в том числе по операциям с отсрочкой и рассрочкой платежа.

4. Взаимосвязь с другими стандартами. ФСБУ 10/2026 нужно рассматривать вместе с другими стандартами бухучета, в частности ФСБУ 9/2025 «Доходы». Это важно для корректного определения финансового результата.

5. Бухгалтерская отчетность. Организациям необходимо учитывать новые требования к представлению и раскрытию информации о расходах. Поэтому стоит заранее проверить, достаточно ли детализированы данные аналитического учета для формирования отчетности.

Нужно ли менять учетную политику

Перед переходом на ФСБУ 10/2026 следует проанализировать действующую учетную политику и определить, какие положения требуют пересмотра или дополнения.

В частности, бухгалтеру стоит проверить:

порядок признания расходов;

применяемые способы оценки затрат;

классификацию расходов;

организацию аналитического учета;

порядок формирования себестоимости;

внутренние регламенты и инструкции;

состав информации, необходимой для отчетности.

Объем изменений будет зависеть от деятельности организации и особенностей ее учетных процессов.

Как подготовиться к переходу на ФСБУ 10/2026

Чтобы не откладывать подготовку на конец года, работу можно разделить на шесть этапов:

Изучить стандарт. Сопоставить требования ФСБУ 10/2026 с действующими правилами ПБУ 10/99 и определить основные изменения. Проверить учетную политику. Составить перечень положений, которые потребуется изменить или дополнить. Проанализировать хозяйственные операции. Проверить, как в компании учитываются основные виды расходов. Оценить аналитический учет. Убедиться, что используемой детализации достаточно для выполнения новых требований. Подготовить документы. При необходимости обновить внутренние регламенты, инструкции и рабочие алгоритмы. Организовать подготовку отчетности. Определить, какие данные понадобятся для представления и раскрытия информации о расходах за 2027 год.

В 2026 году учет и отчетность продолжают вести по правилам, применимым к этому периоду. Новый стандарт начнет применяться с отчетности за 2027 год.

Где изучить новые правила на практике

Одного знакомства с текстом стандарта может быть недостаточно: бухгалтеру важно понимать, как применять новые требования к конкретным операциям, проводкам и учетной политике.

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основные изменения по сравнению с ПБУ 10/99;

условия признания расходов;

правила классификации и оценки затрат;

учет расходов по обычным видам деятельности и прочих расходов;

взаимосвязь ФСБУ 10/2026 с другими стандартами;

представление и раскрытие информации в отчетности;

подготовку учетной политики и порядок перехода на новый стандарт.

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Переход на ФСБУ 10/2026 потребует от бухгалтеров не только изучения новых правил, но и проверки действующих учетных процессов. До начала применения стандарта стоит пересмотреть учетную политику, проанализировать порядок учета расходов и подготовить данные для отчетности.

Чем раньше вы начнете эту работу, тем меньше риск столкнуться с необходимостью срочно менять учетные процедуры в 2027 году.

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