Мосбиржа с 1 декабря запустит торги биткоином, Ethereum и USDT

С 1 декабря 2026 года Московская биржа планирует запустить торги цифровыми валютами BTC, ETH и USDT. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать криптовалюту после тестирования на сумму не более 300 тыс. рублей в год через одного брокера.

Московская биржа с 1 декабря 2026 года планирует открыть первый в России организованный рынок цифровых валют. На начальном этапе участникам будут доступны сделки с биткоином (BTC), Ethereum (ETH) и USDT, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Запуск рынка пройдет на основании закона № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах». Основные положения закона вступили в силу 1 сентября 2026 года, отдельные нормы начнут действовать в 2027 году.

На первом этапе биржа рассчитывает провести пилотные сделки и постепенно подключать участников по мере их технической готовности.

Торги будут проходить с 06:50 до 23:50 мск по расписанию фондового рынка. Сделки включат в единый клиринг Национального клирингового центра (НКЦ).

Инвесторам предложат операции с расчетами TOD (в день заключения сделки) и TOM (на следующий день), а также свопы для управления ликвидностью. Торговля будет доступна в адресном и безадресном режимах.

В дальнейшем Мосбиржа планирует расширять перечень инструментов за счет международных и российских цифровых активов.

Неквалифицированные инвесторы смогут покупать цифровую валюту только после прохождения тестирования. Лимит составит 300 тыс. рублей в год через одного брокера.