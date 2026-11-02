Минтруд обновил форму СЗИ-ИЛС для проверки пенсионных прав

Минтруд утвердил форму СЗИ-ИЛС, которая содержит сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица. Приказ зарегистрирован в Минюсте 30 октября 2026 года.

Минтруд России приказом от 17 августа 2026 года № 357н утвердил форму «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета зарегистрированного лица» (СЗИ-ИЛС).

Документ зарегистрирован в Минюсте 30 октября 2026 года под № 88986.

Форма СЗИ-ИЛС предназначена для предоставления гражданам сведений, содержащихся на их индивидуальных лицевых счетах в системе обязательного пенсионного страхования.

Приказ также признает утратившим силу приказ Минтруда от 9 января 2019 года № 2н, которым была утверждена прежняя форма сведений о состоянии индивидуального лицевого счета.

Новая форма заменит ранее действовавший бланк СЗИ-ИЛС. Дата начала ее применения определяется положениями приказа.