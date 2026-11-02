Путин расширил перечень получателей социальных гарантий за работу в новых регионах

Дополнительные социальные гарантии для командированных в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области распространили на работников организаций, привлеченных к восстановлению инфраструктуры и обеспечению жизнедеятельности населения. Указ подписан 2 ноября 2026 года.

Президент России Владимир Путин 2 ноября 2026 года подписал указ № 794, который расширяет перечень лиц, имеющих право на дополнительные социальные гарантии при направлении на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Изменения внесены в указ Президента от 29 декабря 2022 года № 972.

Согласно документу, социальные гарантии распространяются в том числе на работников обособленных подразделений организаций, привлеченных вахтовым методом и прибывших для непосредственного выполнения работ или оказания услуг по обеспечению жизнедеятельности населения.

Речь идет также о работах по восстановлению объектов инфраструктуры, включая вооружение, военную и специальную технику, и фортификационному оборудованию рубежей и позиций. Исключение составляют перевозки пассажиров и грузов.

Изменения уточняют круг получателей дополнительных социальных гарантий, предусмотренных указом № 972, в том числе для членов их семей.