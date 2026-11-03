Мосбиржа начнет торговать криптовалютой с 1 декабря 2026 года

С 1 декабря 2026 года на Московской бирже начнутся торги цифровыми валютами. Площадка станет первым в России организованным рынком цифровых валют, работающим по новому закону о цифровых валютах и цифровых правах.

Московская биржа объявила о запуске рынка цифровых валют для участников финансового рынка с 1 декабря 2026 года. На первом этапе планируется проведение пилотных сделок с постепенным подключением участников по мере готовности.

Торги будут организованы на базе технологий фондового рынка Московской биржи, а сделки включат в единый клиринг НКЦ. Торговая сессия для цифровых валют будет проходить по расписанию фондового рынка: с 06:50 до 23:50 по московскому времени.

«На первом этапе ожидается заключение пилотных сделок при постепенном подключении участников к новому рынку по мере их готовности», — сказано на сайте торговой площадки.

В стартовый перечень инструментов войдут: BTC, ETH и USDT в адресном и безадресном режимах. В дальнейшем список цифровых валют и цифровых активов планируют расширять за счет российских и международных инструментов.

Клиентам станут доступны сделки с расчетами TOD («сегодня»), TOM («завтра»), а также операции своп для управления ликвидностью.

Согласно действующему законодательству, неквалифицированные инвесторы смогут приобретать цифровую валюту после прохождения тестирования на сумму не более 300 тыс. рублей в год через одного брокера.