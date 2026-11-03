Праздничный день не изменит график выплаты детских пособий

Большинство семей получат выплаты в ноябре в привычные сроки. Основные пособия перечислят 3 ноября, выплату из маткапитала — 5 ноября 2026.

График выплаты детских пособий в ноябре 2026 года не изменился из-за праздничного дня, сообщили в Социальном фонде. Большинство получателей получат деньги в обычные даты.

«Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву будут перечислены 3 ноября», — уточнили в Соцфонде.

Ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет перечислят 5 ноября. Это первый рабочий день после праздника.