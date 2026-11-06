Когда выгодно выписаться из квартиры, а что все равно придется оплачивать

Снять начисления полностью не получится. Экономия возможна только по услугам, которые рассчитывают по нормативу на каждого зарегистрированного жильца.

Снятие с регистрационного учета может уменьшить коммунальные платежи, если фактический выезд сокращает число потребителей, пояснил депутат Сергей Гаврилов. Речь идет о начислениях по нормативу — установленному объему потребления на человека.

При исправном счетчике размер платы зависит от фактического потребления. Если в квартире не осталось постоянных и временных жильцов, при расчете по нормативам могут учитывать число собственников. При начислении по площади платеж по-прежнему зависит от метража квартиры и регионального порядка расчета.

«По Гражданскому кодексу право собственности после выписки сохраняется. Вы по-прежнему вправе пользоваться квартирой и распоряжаться ею», — отметил депутат.

Собственник продолжит оплачивать содержание жилья, капитальный ремонт, общее имущество и отопление. Также сохраняются ранее возникшие долги и обязанность платить налог на имущество. При временном отъезде вместо выписки можно оформить перерасчет, если есть предусмотренные правилами основания и документы, подтверждающие отсутствие.