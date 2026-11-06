Семьи готовы потратить на осенние каникулы в среднем 24 тысячи рублей

Средний бюджет вырос на 12% за год. Большинство опрошенных планируют провести каникулы дома или в своем регионе.

Российские семьи готовы выделить на осенние школьные каникулы в среднем 24 тыс. рублей, следует из исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру». Годом ранее средние расходы составляли 21 тыс. рублей.

На транспорт родители закладывают до 21 тыс. рублей, на проживание — до 19 тыс., на развлечения — до 14 тыс. рублей. В прошлом году эти суммы составляли до 17 тыс., 16 тыс. и 18 тыс. рублей соответственно.

Провести каникулы дома планирует 31% опрошенных, еще 19% поедут к родственникам или друзьям в пределах своего региона. Короткое путешествие по России выбрали 15%, городские развлечения — 14%, загородный отдых — 9%. Еще 8% отправят детей в лагеря или на тематические программы, 4% проведут каникулы на даче.

Главным ограничением 34% родителей назвали небольшую продолжительность каникул, 25% — непредсказуемую погоду. В опросе приняли участие 1,8 тыс. родителей школьников из разных регионов России.