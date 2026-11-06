Спрос снижается, а денег не хватает — бизнес назвал главные проблемы

Главными проблемами бизнеса в III квартале текущего года стали снижение спроса и нехватка оборотных средств. Доля компаний, которые столкнулись с дефицитом «оборотки», выросла на 9 п. п.

Со снижением спроса на продукцию и услуги столкнулись 38% компаний. Недостаток оборотных средств отметили 36% респондентов.

По сравнению со II кварталом доля компаний, сообщивших о снижении спроса, увеличилась на 5 п. п. Число респондентов, которым не хватает оборотных средств, выросло сразу на 9 п. п. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на мониторинг Российского союза промышленников и предпринимателей «Состояние российской экономики и деятельность компаний»

В тройку основных ограничений также вошли неплатежи со стороны контрагентов. С этой проблемой столкнулись 36% компаний против 40% во II квартале. Годом ранее снижение спроса и нехватку оборотных средств отмечали 34 и 32% респондентов соответственно.