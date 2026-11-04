Крипта на Мосбирже: почему физлица не смогут вывести купленные биткоины на свой кошелек

Московская биржа планирует с 1 декабря 2026 года запустить торги тремя основными криптовалютами – Bitcoin, Ethereum и USDT.

О рисках для клиентов «Клерку» рассказал независимый финансовый эксперт и автор торговой системы DOLF Дмитрий Щукин.

Риск блокировки – это первое, о чем нужно думать, и он совсем не теоретический. Мосбиржа под блокирующими санкциями США с лета 2024 года. А Tether умеет замораживать USDT на конкретном адресе, и разрешение российского регулятора ему не нужно. В прошлом году так заблокировали больше 20 млн долларов, связанных с площадкой Garantex.

Биткоин и эфир так не заморозить, эмитента у них нет, и зарубежные пулы могут разве что задержать перевод, не включая его в свои блоки.

От проблем самого депозитария закон защищает довольно неплохо. Монеты клиентов он обязан учитывать отдельно от своих, а если его лишат права работать, должен закрыть обязательства перед клиентами в срок, который назначит ЦБ.

«Но компании я бы советовал прочитать ещё одну норму. Договор и правила торгов могут снять с посредников ответственность за убытки от действий иностранных лиц. Поэтому если депозитарий попадёт под санкции (часть банков, ставших депозитариями, под ними уже давно) и USDT на его адресах заморозят, спросить в России компании, скорее всего, будет не с кого. Тоже риск», — отметил Щукин.

Купить крипту на Мосбирже сможет почти любой человек, если пройдёт тест и если его брокер подключит эти торги. Для неквалифицированного инвестора ЦБ ставит потолок в 300 тысяч рублей в год у каждого посредника. Но с продажей все не так просто.

«Завезти монету в российский контур закон разрешает, а вот вывести её тяжелее. Физлицо может отправить её только на адрес зарубежной площадки, на свой кошелёк нельзя, да и площадка такую монету может не взять. Поэтому если планируете торговать только в России, это может быть решением. А вот если есть планы по перемещению активов между различными мировыми площадками. Будет существовать риск продажи такой монеты», — подчеркнул эксперт.

Он советует не спешить и не покупать в первый день. Биткоин никуда не денется за пару недель, и лимит тоже не исчезнет. Лучше подождать и понаблюдать за движением цены относительно мировой хотя бы первые пару дней, и только после этого начать торговать. Возможностей купить или продать по хорошей цене будет предостаточно, уверен Дмитрий Щукин.