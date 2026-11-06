Туристический рынок столкнулся с волной ликвидаций бизнеса в 2026

За январь—сентябрь прекратили работу 4 тыс. туристических компаний и ИП. Число новых регистраций сократилось на 16%, до минимального уровня как минимум за три года.

В России за январь—сентябрь 2026 года ликвидировали 4 тыс. компаний и ИП в сфере туризма, подсчитал «Контур.Фокус». Большинство закрытий пришлось на турагентства. За тот же период зарегистрировали 4,1 тыс. новых структур.

Общее число туристических компаний и ИП к 1 октября достигло 47,5 тыс., увеличившись за год на 0,9%. Годом ранее прирост составлял 4,6%. Число ИП выросло на 9,5%, а юридических лиц стало меньше на 5,8% — 24,7 тыс. Об этом пишет «Коммерсант».

Сокращение деловой активности связано со снижением спроса на внутренний туризм. Количество гостиничных бронирований за девять месяцев уменьшилось на 5,3% год к году, а число ночей в брони — в среднем на 2%, следует из данных Travelline. Ассоциация туроператоров России оценивала спад внутреннего турпотока в 3–4%.

Доход турагентов обычно ограничен комиссией в 8–12%, а чистая рентабельность устойчивых компаний редко превышает несколько процентов, отмечают аналитики Neo. Дополнительную нагрузку создают возвраты, операционные расходы и туристический налог: за январь—июнь его сборы выросли на 60%, до 5,2 млрд рублей. Восстановление рынка будет зависеть от платежеспособного спроса и предсказуемости транспортного сообщения.