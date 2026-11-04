Россияне оставили в банях больше 55 млрд рублей за 2025 год

В 2025 году объем рынка бань, саун и душевых увеличился на 24,5%. В 2026 году оборот может достичь 64,7 млрд рублей.

Объем услуг бань, саун и душевых в России достиг 55,1 млрд рублей. Годом ранее рынок вырос на 16,3%. Средняя стоимость посещения общего отделения бани в 2025 году увеличилась на 21,5%.

Спрос поддерживает банный туризм: поездки совмещают с экскурсиями, отдыхом на природе и оздоровительными программами. В отеле Cosmos Collection Алтай Резорт доля гостей, которые покупают банные и спа-услуги, за несколько лет выросла с 50% до 75–80%. Стоимость трехдневного банного тура там начинается от 190 600 рублей на человека. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование AnalyticResearchGroup.

«Услуги парения — лишь около 18% выручки. Остальное формируют входные билеты, кухня, массаж и сопутствующие товары», — сообщил генеральный директор альянса «Сказочные бани» Владимир Ларионов.

За первое полугодие 2026 года оборот рынка уже составил 32 млрд рублей. AnalyticResearchGroup ожидает, что по итогам года он вырастет до 64,7 млрд рублей.