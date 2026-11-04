Основатель «Клерка» рассказал, как остался практически один после ухода команды

В 2014 году «Клерк» столкнулся с кассовым разрывом и потерял большую часть сотрудников. Основатель компании Борис Мальцев признался, что в какой-то момент практически один остался заниматься бизнесом.

Основатель «Клерка» Борис Мальцев рассказал в подкасте «Тот еще разговор» о кризисе 2014 года, когда компания столкнулась с финансовыми проблемами, внутренними конфликтами и уходом большинства сотрудников.

По словам предпринимателя, трудности начались на фоне изменений рекламного рынка. Компании перераспределяли бюджеты в пользу «Яндекс.Директа», а пользователи все чаще предпочитали социальные сети традиционным сайтам.

Рекламная модель, на которой вырос «Клерк», перестала работать так, как раньше. К внешним проблемам добавились внутренние конфликты и кассовый разрыв. Мальцев вспоминает, что после ухода значительной части команды в какой-то момент он остался практически один.

Для восстановления бизнеса пришлось искать новые источники выручки. Компания начала продавать корпоративные блоги и запустила образовательные продукты для бухгалтеров.

Первый бухгалтерский курс принес «Клерку» 700 тыс. рублей за один день.

Впоследствии компания изменила подход к управлению. Новые направления разделили на продуктовые команды, каждая из которых отвечает за развитие своего продукта и финансовый результат.

Значительную часть управленческих задач взяла на себя CEO Карина Хапиште. Это позволило Мальцеву сосредоточиться на разработке новых продуктов и развитии бизнеса.