«Клерк» запускает курс «Налоговая реформа — 2027: учет, налоги, кадры, ИИ»

С 1 января 2027 года бухгалтерам предстоит работать по новым правилам учета доходов и расходов: обязательными станут ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы». Изменения затронут также налоги, кадровый учет, взаимодействие с ФНС и работу с маркетплейсами. «Клерк» для вас разработал комплексный курс «Налоговая реформа — 2027: учет, налоги, кадры, ИИ».

10 декабря стартует обучение для бухгалтеров, главных бухгалтеров, кадровых специалистов и руководителей, которым предстоит подготовить бизнес к масштабным изменениям 2027 года.

Программа объединяет ключевые изменения законодательства и практические инструменты, которые помогут адаптировать работу компании к новым требованиям.

Что разберут на курсе

Участники изучат не только налоговые нововведения, но и изменения в смежных направлениях, которые влияют на работу бухгалтерии и бизнеса.

В программе: Налоговая реформа — 2027: НДС на ОСНО и УСН, НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль и имущественные налоги.

Новые ФСБУ: правила учета доходов и расходов по ФСБУ 9/2025 и 10/2026, подготовка учетной политики на 2027 год.

Кадровый учет: МРОТ, индексация зарплаты, рабочее время, увольнения, работа с иностранцами и высококвалифицированными специалистами.

Взаимодействие с ФНС и маркетплейсами: цифровой контроль, штрафы, платформенная экономика и налоговые риски.

Защита персональных данных и регулирование ИИ: требования к работе с данными, маркировка и ответственность.

Подготовка компании к 2027 году: пошаговая дорожная карта для бухгалтерии, финансовой службы, HR и руководителей.

Не просто теория, а инструменты для работы

Курс ориентирован на практическое применение новых правил.

Участники получат материалы, которые можно использовать в повседневной работе: калькулятор налоговой нагрузки на 2027 год;

шаблоны учетной политики;

чек-листы и рекомендации экспертов;

шаблоны дополнительных соглашений;

тесты для проверки знаний;

возможность задавать вопросы преподавателям в чате и на онлайн-встречах.

Такой формат поможет не только разобраться в изменениях, но и спланировать конкретные действия: что проверить в учете, какие документы обновить и какие процессы перестроить до начала 2027 года.

Кому будет полезен курс

Обучение подойдет бухгалтерам и главным бухгалтерам, специалистам бухгалтерского аутсорсинга, налоговым консультантам, кадровикам, индивидуальным предпринимателям, владельцам бизнеса и руководителям.

Для бухгалтеров это возможность подготовиться к новым стандартам и налоговым правилам. Для главных бухгалтеров — заранее оценить налоговую нагрузку и организовать переход на обновленную учетную политику. Для руководителей — понять, как изменения повлияют на расходы, процессы и финансовые результаты компании.

Когда стартует обучение

Курс пройдет дистанционно. Старт — 10 декабря 2026 года, продолжительность — 3 месяца. На занятия потребуется ориентировочно 1–2 часа в день, график обучения свободный.

Участников ждут видеолекции, конспекты, практические материалы, тесты, онлайн-встречи и поддержка экспертов. После успешного завершения обучения выдается удостоверение о повышении квалификации объемом 24 академических часа.

Сейчас действует цена предпродажи — 12 900 рублей вместо 19 900 рублей после старта продаж.

Подробная программа и регистрация: курс «Налоговая реформа — 2027: учет, налоги, кадры, ИИ».

Подготовьтесь к изменениям заранее, чтобы встретить 2027 год с актуальными знаниями, настроенными процессами и понятным планом действий.

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