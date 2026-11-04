💰 Назвали регионы с самыми высокими пенсиями

Средний размер пенсионных выплат в целом по стране достиг 25,5 тысячи рублей, увеличившись на 8,3%. При этом максимальные средние выплаты традиционно приходятся на северные и дальневосточные регионы.

Пенсионеры Чукотского автономного округа получают самые высокие пенсионные выплаты в стране, следует из статистики СФР. По состоянию на 1 сентября 2026 года средний размер пенсии в этом регионе составил 42 248 рублей.

В число территорий с максимальными выплатами также вошли еще четыре региона. В Ненецком автономном округе показатель составил 38 949 рублей, в Магаданской области — 37 807 рублей, в Камчатском крае — 37 710 рублей, а в Ханты-Мансийском автономном округе — 37 195 рублей.

Общероссийский средний размер пенсий работающих и неработающих россиян за сентябрь 2026 года составил 25,5 тысячи рублей по подсчетам Росстата.