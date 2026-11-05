Крипта на балансе: эксперт объяснила, как компании смогут учитывать цифровые активы до разъяснений Минфина

Криптовалюта по экономической сути ближе к спекулятивному либо инвестиционному инструменту.

Запуск торгов криптовалютами на Московской бирже с 1 декабря 2026 года – это знаковое событие, считает профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Надежда Капустина.

Эта инициатива поднимает целый пласт вопросов, с которыми отечественному бизнесу придется столкнуться практически с первого дня применения новой инфраструктуры. Такая ситуация создает правовую неопределенность для тех компаний и ИП, которые захотят воспользоваться легальным инструментом приобретения цифровых активов.

Отражение Bitcoin, Ethereum и USDT на балансе организации требует выбор учетной категории. Для большинства юридических лиц наиболее логичным представляется учет подобных активов в качестве финансовых вложений либо прочих оборотных активов, считает эксперт.

Классическая трактовка нематериальных активов предполагает использование объекта в производственной деятельности свыше 12 месяцев. Криптовалюта по экономической сути все-таки куда ближе к спекулятивному либо инвестиционному инструменту.

Хотя указаний Минфина на этот счет пока не появилось, и бухгалтерам придется до выхода официальных разъяснений ориентироваться на внутреннюю учетную политику и мнение аудиторов.