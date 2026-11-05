СФР рассказал, кто выходит на пенсию в 2027 году

Мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения оформят пенсию по старости в 2027 году.

Оформить страховую пенсию по старости в 2027 году смогут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения.

«В 2027 году страховую пенсию по старости смогут оформить мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, не обратившиеся за установлением пенсии в 2026 году», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для оформления пенсии по старости необходимо наличие страхового стажа не менее 15 лет, не менее 30 пенсионных коэффициентов, а также достижение пенсионного возраста.