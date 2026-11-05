В конце 2026 года сотрудники будут работать всего три дня

Последняя рабочая неделя 2026 года продлится с 28 по 30 декабря. Выходным днем станет 31 декабря из-за переноса нерабочего праздничного дня.

Россияне будут работать три дня на последней неделе декабря 2026 года, следует из производственного календаря. Всего календарная неделя в конце года продлится четыре дня, при этом рабочими останутся только дни с 28 по 30 декабря.

Четверг, 31 декабря, определен нерабочим днем в связи с переносом с воскресенья, 4 января 2027 года.

В 2027 году предновогодняя рабочая неделя продлится четыре дня — с 27 по 30 декабря. Пятница, 31 декабря 2027 года, также будет нерабочим днем.