Кабмин расширил список платежей, информацию о которых нужно размещать в ГИС ГМП

Сведения о платежах за услуги по госзаданию или госзаказу и за обязательные услуги уже размещают в ГИС ГМП.

Кабмин установил перечень иных платежей, сведения о которых нужно размещать в ГИС ГМП. Об этом говорится в постановлении Правительства от 30.10.2026 N 1431

Так, в список вошли поступления:

за аренду и реализацию имущества бюджетных и автономных учреждений;

работу и услуги бюджетных и автономных учреждений по основному виду деятельности, если учреждение решило размещать информацию. Сведения о платежах за услуги по государственному или муниципальному заданию (заказу) и за обязательные услуги уже размещают в ГИС ГМП;

услуги в сферах допобразования, отдыха и оздоровления детей.

Новые правила вступили в силу с 1 ноября 2026 года.