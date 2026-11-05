Кабмин расширил список платежей, информацию о которых нужно размещать в ГИС ГМП
Сведения о платежах за услуги по госзаданию или госзаказу и за обязательные услуги уже размещают в ГИС ГМП.
Кабмин установил перечень иных платежей, сведения о которых нужно размещать в ГИС ГМП. Об этом говорится в постановлении Правительства от 30.10.2026 N 1431
Так, в список вошли поступления:
за аренду и реализацию имущества бюджетных и автономных учреждений;
работу и услуги бюджетных и автономных учреждений по основному виду деятельности, если учреждение решило размещать информацию. Сведения о платежах за услуги по государственному или муниципальному заданию (заказу) и за обязательные услуги уже размещают в ГИС ГМП;
услуги в сферах допобразования, отдыха и оздоровления детей.
Новые правила вступили в силу с 1 ноября 2026 года.