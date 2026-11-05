Производителей еще восьми видов товаров обяжут использовать вторсырье

Список товаров с обязательным использованием вторсырья пополнился восемью новыми позициями, следует из распоряжения Правительства от 31.10.2026 № 3169-р. В обновленный перечень вошли стеклянная тара, бетонные смеси, текстильные изделия, мягкая кровля, углеродные сорбенты и другая продукция.

Требование об обязательной доле вторсырья в составе определенных товаров, работ и услуг действует по нормам закона об отходах производства и потребления от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

Ранее базовый перечень утвердили распоряжением Правительства от 28.08.2024 № 2330-р. До внесения изменений он состоял из 12 видов товаров, включая общестроительный цемент, коробки и ящики из гофрированного картона, древесно-стружечные плиты, резинотехнические неформованные изделия, древесные топливные гранулы и химические мелиоранты.

Новые требования начнут действовать с 11 ноября 2026 года.