Депутат рассказала, у кого будет повышенная пенсия в январе

Достигшим 80 лет в декабре увеличат страховую пенсию в январе.

Страховую пенсию по старости повысят в январе 2027 года пенсионерам, достигшим 80-летия в декабре, сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Россиянам, у которых выплата выпадает на январские праздники, повышенная пенсия придет в конце 2026 года – не позднее 30 декабря.

До 1 февраля 2027 года удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 19 169,38 рублей в месяц, а с 1 февраля сумма вырастет, добавила Бессараб.