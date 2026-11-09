Госпошлину за лицензирование медицинской деятельности планируют вернуть с 2027 года

Взимание платы за оформление лицензий на медуслуги и внесение правок в реестр возобновится раньше установленного срока. Поправки затронут только те заявления, которые поступят после 1 января 2027 года.

Плату за выдачу лицензий на медицинские услуги и корректировку сведений в реестре планируют снова ввести с 1 января 2027 года, следует из проекта Минздрава.

По обращениям, которые медицинские организации успеют направить до наступления этой даты, платеж перечислять не потребуется.

Действующее освобождение от госпошлины за эти процедуры работает с 1 января 2024 года. Изначально мораторий на платежи планировали сохранить до конца 2029 года.

Публичное обсуждение подготовленного документа продлится до 18 ноября.