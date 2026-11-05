С 1 марта 2027 года для клиентов Почты России изменится порядок получения отправлений

Правительство утвердило перечень значимых действий при использовании услуг почтовой связи. В него вошли регистрация и идентификация клиентов, заключение договоров, распоряжение отправлениями и оформление электронных доверенностей. Новые правила вступят в силу 1 марта 2027 года.

Правительство России утвердило перечень значимых действий, которые граждане и компании совершают при использовании услуг почтовой связи. Соответствующее распоряжение от 30 октября 2026 года № 3128-р подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В перечень вошли шесть категорий действий:

Регистрация, авторизация и аутентификация в информационных системах организаций федеральной почтовой связи.

Идентификация клиентов при приеме и вручении отправлений, а также при приеме и выплате почтовых переводов денег. Исключение — случаи предъявления документа, удостоверяющего личность.

Заключение договоров оказания услуг почтовой связи и пользовательских соглашений через интернет, кроме случаев отправки писем и денежных переводов.

Распоряжение отправителя об изменении условий доставки, возврате отправления или перевода, выдаче другому лицу либо по другому адресу, а также продлении срока хранения.

Распоряжение адресата о переадресации отправления или перевода и отказе от их получения. Для судебных и административных отправлений предусмотрены исключения.

Выдача электронной доверенности на получение почтовых отправлений и денежных переводов.

Распоряжение вступает в силу 1 марта 2027 года. Документ утверждает именно перечень значимых действий, а не новые тарифы на почтовые услуги или общий запрет на получение отправлений без электронной доверенности.