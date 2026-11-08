🎄 Слишком ранняя подготовка к Новому году грозит эмоциональным выгоранием — психолог

Старт предновогодней суеты в ноябре может лишить ощущения праздника к 31 декабря из-за эффекта преждевременной репетиции торжества. При этом постепенное решение предпраздничных задач помогает избежать предновогоднего стресса и очередей.

Риск потерять праздничный настрой и столкнуться с эмоциональным выгоранием возникает из-за чрезмерно ранней подготовки к Новому году, сообщила доктор психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии и психологии личности Северо-Кавказского федерального университета Ирина Белашева. Попытка продлить праздник часто приводит к тому, что к концу декабря эмоции угасают.

«Когда долгожданный праздник наконец наступает, есть риск не испытать той самой искренней радости, ведь все уже было "отрепетировано" заранее. Елка стоит с середины ноября, подарки куплены и спрятаны, меню продумано до мелочей. В итоге к 31 декабря может наступить банальное эмоциональное выгорание — праздник придет, а внутреннего трепета и ощущения чуда уже не останется», — пояснила Ирина Белашева.

Эксперт рекомендует сохранять комфортный темп, не превращать сборы в марафон и начинать создание новогодней атмосферы с небольших действий: просмотра тематического фильма или покупки первых сезонных угощений.

Плюсом заблаговременного планирования остается возможность избежать изнурительной спешки и очередей в магазинах в последние дни декабря. Тщательный и размеренный подход позволяет распределить покупку подарков и организационные дела во времени без ущерба для эмоционального состояния.