ФНС усиливает контроль за самозанятыми: как избежать налоговых ошибок в 2026 году
Самозанятым и продавцам маркетплейсов стоит внимательнее относиться к налоговому учету. ФНС развивает обмен информацией с цифровыми платформами и выявляет случаи неправомерного применения налога на профессиональный доход (НПД). Разбираемся, какие правила важно соблюдать и как научиться правильно работать с НПД.
За что ФНС может обратить внимание на самозанятого
С января 2025 года налоговая проводит эксперимент по информационному взаимодействию с цифровыми платформами, включая Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Мегамаркет и Авито.
ФНС анализирует сведения о деятельности продавцов и выявляет признаки неправомерного применения налоговых режимов.
Особое внимание уделяется нескольким ситуациям:
1. Превышение лимита дохода. Самозанятый не может получать более 2,4 млн рублей в год в рамках НПД. При превышении лимита право на применение режима утрачивается.
2. Перепродажа товаров. Самозанятым запрещено применять НПД при перепродаже товаров. Исключение — продажа личного имущества.
3. Ошибки в чеках. Если исполнитель не сформировал чек, указал неправильную сумму или некорректно оформил возврат, могут возникнуть проблемы с подтверждением доходов и расчетами с заказчиком.
4. Подмена трудовых отношений. Если компания фактически использует самозанятого как штатного сотрудника, отношения могут признать трудовыми. Для заказчика это создает риск доначисления НДФЛ и страховых взносов.
Как самозанятому избежать налоговых ошибок
Чтобы не столкнуться с претензиями налоговой, важно знать не только базовые правила регистрации, но и особенности применения НПД в повседневной работе.
Проверьте, насколько правильно вы организовали свою деятельность:
контролируете ли общий доход и лимит 2,4 млн рублей;
знаете ли, какие виды деятельности разрешены и запрещены для НПД;
правильно ли формируете чеки в приложении «Мой налог»;
умеете ли оформлять возвраты и исправлять ошибки;
знаете ли, как правильно составить договор с заказчиком;
понимаете ли, какие условия сотрудничества могут указывать на подмену трудовых отношений;
умеете ли работать с цифровыми платформами и подтверждать полученные доходы.
Если хотя бы по нескольким пунктам возникают вопросы, лучше разобраться в правилах заранее, а не после получения уведомления от ФНС.
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Одного знания о том, что самозанятый должен платить налог, недостаточно. Важно понимать, как правильно оформлять документы, взаимодействовать с заказчиками, учитывать доходы и исправлять ошибки.
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