ФНС усиливает контроль за самозанятыми: как избежать налоговых ошибок в 2026 году

Самозанятым и продавцам маркетплейсов стоит внимательнее относиться к налоговому учету. ФНС развивает обмен информацией с цифровыми платформами и выявляет случаи неправомерного применения налога на профессиональный доход (НПД). Разбираемся, какие правила важно соблюдать и как научиться правильно работать с НПД.

За что ФНС может обратить внимание на самозанятого

С января 2025 года налоговая проводит эксперимент по информационному взаимодействию с цифровыми платформами, включая Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Мегамаркет и Авито.

ФНС анализирует сведения о деятельности продавцов и выявляет признаки неправомерного применения налоговых режимов.

Особое внимание уделяется нескольким ситуациям:

1. Превышение лимита дохода. Самозанятый не может получать более 2,4 млн рублей в год в рамках НПД. При превышении лимита право на применение режима утрачивается.

2. Перепродажа товаров. Самозанятым запрещено применять НПД при перепродаже товаров. Исключение — продажа личного имущества.

3. Ошибки в чеках. Если исполнитель не сформировал чек, указал неправильную сумму или некорректно оформил возврат, могут возникнуть проблемы с подтверждением доходов и расчетами с заказчиком.

4. Подмена трудовых отношений. Если компания фактически использует самозанятого как штатного сотрудника, отношения могут признать трудовыми. Для заказчика это создает риск доначисления НДФЛ и страховых взносов.

Как самозанятому избежать налоговых ошибок

Чтобы не столкнуться с претензиями налоговой, важно знать не только базовые правила регистрации, но и особенности применения НПД в повседневной работе.

Проверьте, насколько правильно вы организовали свою деятельность:

контролируете ли общий доход и лимит 2,4 млн рублей;

знаете ли, какие виды деятельности разрешены и запрещены для НПД;

правильно ли формируете чеки в приложении «Мой налог»;

умеете ли оформлять возвраты и исправлять ошибки;

знаете ли, как правильно составить договор с заказчиком;

понимаете ли, какие условия сотрудничества могут указывать на подмену трудовых отношений;

умеете ли работать с цифровыми платформами и подтверждать полученные доходы.

Если хотя бы по нескольким пунктам возникают вопросы, лучше разобраться в правилах заранее, а не после получения уведомления от ФНС.

Хотите уверенно работать с НПД? Освойте самозанятость на практике

Одного знания о том, что самозанятый должен платить налог, недостаточно. Важно понимать, как правильно оформлять документы, взаимодействовать с заказчиками, учитывать доходы и исправлять ошибки.

В Клерк.Школе стартует онлайн-курс «Самозанятость на практике: налоги, чеки и работа с заказчиками».

На курсе вы научитесь применять правила НПД в реальных рабочих ситуациях:

разберетесь в регистрации и работе с приложением «Мой налог»;

научитесь рассчитывать налог и контролировать лимит дохода;

узнаете, как правильно оформлять договоры, чеки и акты;

освоите порядок возврата денег и исправления ошибок;

разберетесь в особенностях работы с заказчиками и цифровыми платформами;

научитесь распознавать признаки подмены трудовых отношений;

узнаете, какие ошибки могут привести к потере статуса самозанятого и налоговым проблемам.

Почему удобно учиться в Клерк.Школе?

Полностью онлайн: смотрите видеолекции из любого места, без поездок и отрыва от работы.

Удобный личный кабинет: отслеживайте прогресс, скачивайте конспекты и документы к занятиям.

Поддержка в чате: задавайте вопросы по прохождению курса и получайте ответы специалистов.

Персональный сертификат: после обучения получите сертификат Клерк.Школы на 10 академических часов.

Практические материалы: закрепляйте знания с помощью тестов и заданий.

Запишитесь на курс со скидкой 26%

Сейчас обучение стоит 5 900 рублей вместо 7 990 рублей. Экономия — 2 090 рублей.

Можно выбрать удобный способ оплаты:

банковской картой;

по счету;

через Яндекс Пэй со Сплитом;

частями через сервис «Долями» от Т-Банка — 4 платежа по 1 475 рублей;

в рассрочку на 12 месяцев.

При помесячном расчете стоимость начинается от 492 рублей.

Старт обучения — 10 ноября 2026 года. Продолжительность — 2 месяца.

Не ждите налоговых претензий, чтобы разобраться в правилах самозанятости. Получите практические знания, научитесь правильно оформлять документы и уверенно работайте с заказчиками.

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС