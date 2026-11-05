Где искать клиентов и как развивать юридический и бухгалтерский бизнес

Можно годами развивать бизнес за счет рекомендаций, но однажды этого становится недостаточно. Где искать новых клиентов, как выйти за пределы сарафанного радио и найти точки роста? 11 ноября на бизнес-встрече Авито Услуг эксперты и представители отрасли поделятся опытом и идеями для развития бухгалтерских и юридических компаний.

Как выделиться среди конкурентов и находить новых заказчиков? Какие идеи стоит перенять у коллег и где может пригодиться ИИ? 11 ноября на бизнес-встрече Авито Услуг обсудим эти вопросы с экспертами и представителями юридических и бухгалтерских компаний. Присоединиться можно в Москве или онлайн.

Найти идеи для развития своего дела

Когда руководитель занят клиентскими задачами и управлением командой, на поиск новых подходов к развитию фирмы бывает сложно выделить время. Бизнес-встреча – возможность обсудить свои вопросы с коллегами и посмотреть, какие решения используют другие компании.

В центре программы – привлечение клиентов, продвижение профессиональных услуг и стратегия роста. Встреча будет интересна тем, кто ищет новые каналы привлечения заказчиков, хочет выделиться среди конкурентов или рассматривает новые направления развития своего дела.

Обсудить рынок и стратегию роста

Как меняется рынок юридических и бухгалтерских услуг и что это значит для бизнеса? На чём строить стратегию роста сегодня? Как выигрывать конкуренцию за клиента?

Эти вопросы станут темами экспертной дискуссии «Стратегия роста: как развивать юридический и бухгалтерский бизнес». Отдельно участники обсудят, как ИИ меняет развитие профессиональных услуг.

Дискуссия – возможность услышать разные взгляды на вопросы, с которыми сталкивается ваша фирма, и сопоставить их со своими планами.

Узнать, как продвигаются коллеги

Один из способов найти идеи для продвижения – посмотреть на опыт компаний из своей отрасли. На встрече представители юридического и бухгалтерского бизнеса поделятся своими кейсами привлечения клиентов.

Можно будет узнать, как коллеги подходят к продвижению своих услуг, и рассмотреть их опыт применительно к своей практике. При личном участии будет возможность задать спикерам вопросы и уточнить интересующие детали.

Рассмотреть инструменты для поиска заказчиков

Где искать новых клиентов и какие возможности есть для продвижения юридических и бухгалтерских услуг? Этому посвящена отдельная часть программы.

Эксперт Авито Услуг представит аналитику рынка и спроса, а также расскажет об инструментах площадки для привлечения заказчиков. Если вы рассматриваете дополнительные каналы продвижения или хотите разобраться в возможностях Авито, на встрече можно будет познакомиться с этими инструментами подробнее.

Познакомиться с коллегами и обменяться опытом

Офлайн-встреча – это ещё и возможность поговорить с людьми, которые решают похожие задачи: развивают фирму, ищут клиентов и выбирают способы продвижения.

В течение вечера можно будет лично задать вопросы экспертам и обменяться опытом с другими участниками. После деловой программы запланированы фуршет, развлекательная программа и неформальное общение. Можно продолжить обсуждение выступлений, познакомиться с коллегами из отрасли и найти полезные деловые контакты.

Когда и как присоединиться

Встреча пройдёт 11 ноября в Москве, в АКИ.лаб по адресу: Большая Никитская, 17, стр. 2. Сбор гостей – с 17:00. Деловая программа начнётся в 17:30 и продлится до 19:30, неформальная часть – до 21:00.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Доступны два формата.

Офлайн в Москве – для владельцев и руководителей юридических и бухгалтерских фирм. В этот формат входят деловая программа, возможность лично задать вопросы спикерам, знакомство с коллегами и неформальная часть. Количество мест ограничено: после регистрации необходимо дождаться подтверждения от организаторов.

Онлайн – для всех, кто хочет присоединиться к деловой программе. Трансляция будет доступна всем зарегистрированным участникам. Для онлайн-формата также предусмотрена запись мероприятия после эфира.

Выберите удобный формат и зарегистрируйтесь, чтобы обсудить развитие своего бизнеса с экспертами и коллегами. Зарегистрироваться на бизнес-встречу