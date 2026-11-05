Клерк обновил демо-уроки семи курсов для бухгалтеров: попробуйте обучение бесплатно

Хотите освоить новую специализацию, повысить квалификацию или подготовиться к должности главного бухгалтера? В Клерке обновили демо-уроки семи профессиональных курсов. Теперь можно бесплатно посмотреть фрагмент обучения, познакомиться с преподавателями и оценить программу до покупки.

Демо-уроки помогут понять, подходит ли вам формат обучения, насколько подробно разбираются профессиональные вопросы и какие знания вы сможете применить в работе.

Какие курсы можно попробовать бесплатно?

В подборку вошли семь направлений для бухгалтеров с разным опытом и профессиональными задачами:

Бухгалтер IT-компании — учет в IT-секторе, налоговые льготы, работа с программным обеспечением и особенности налогообложения технологического бизнеса. Смотреть демо-урок. Бухгалтер ВЭД — импорт и экспорт, валютный контроль, таможенные платежи, международные расчеты и учет внешнеэкономических операций. Смотреть демо-урок. Бухгалтер маркетплейса — учет торговли на Wildberries, Ozon и других площадках, работа с отчетами, комиссиями и операциями в 1С. Смотреть демо-урок. Главный бухгалтер в торговле — особенности учета в оптовой и розничной торговле, маркировка, прослеживаемость товаров, ЕГАИС, Меркурий и онлайн-кассы. Смотреть демо-урок. Профессия «Главный бухгалтер» — комплексная подготовка к управлению бухгалтерией: от учета и налогообложения до финансового анализа и отчетности. Смотреть демо-урок. Главный бухгалтер на ОСНО — бухгалтерский и налоговый учет, отчетность, работа в 1С, финансовый анализ и налоговые риски. Смотреть демо-урок. Бухгалтер с нуля — основы бухгалтерского учета, налоги, 1С, кадровый и управленческий учет для тех, кто хочет освоить профессию. Смотреть демо-урок.

Зачем смотреть демо-уроки?

Выбирать обучение только по названию и описанию программы не всегда удобно. Демо-урок позволяет заранее оценить содержание курса и понять, насколько комфортно вам учиться у конкретного преподавателя.

Это возможность:

познакомиться с подачей материала;

оценить глубину разбора профессиональных вопросов;

понять, подходит ли программа вашим задачам;

попробовать формат онлайн-обучения без оплаты.

Программы курсов учитывают изменения законодательства 2026 года. В зависимости от направления обучение включает видеолекции, практические задания, тесты и интерактивные тренажеры.

Необязательно сразу покупать курс, чтобы понять, подходит ли он вам. Начните с бесплатного демо-урока!

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