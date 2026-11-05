Активы производителя напитков «Мултон» просят передать во внешнее управление

Алтайский производитель напитков «Бочкари» обратился к президенту с просьбой передать ему во временное управление бизнес компании «Мултон». Стоимость активов бывшего ботлера Coca-Cola оценивают минимум в 245 млрд рублей.

Компания «Бочкари» направила Владимиру Путину обращение с предложением передать во внешнее управление активы производителя напитков «Мултон». До 2022 года предприятие разливало в России продукцию под глобальными брендами Coca-Cola, а затем сосредоточилось на локальных марках, включая «Добрый», Rich, «Моя Семья», Pulpy, Burn и BonAqua.

Общую стоимость бизнеса «Мултон» оценивают не менее чем в 245 млрд рублей, из которых 150 млрд рублей приходится на цену самого бизнеса, а 95 млрд рублей составляют средства на счетах компании. «Мултон» сейчас наиболее крупный производитель в России безалкогольных напитков, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Экспертная оценка опирается на показатели выручки Coca-Cola HBC от российского подразделения, которая в прошлом году составила 1,61 млрд евро или 152,8 млрд рублей без НДС по среднему курсу ЦБ.

Выручка ключевой структуры производителя ООО «Мултон партнерс» за 2025 год достигла 77,32 млрд рублей, увеличившись на 4,2%. Чистая прибыль компании за аналогичный период выросла в 2,2 раза и составила 10,25 млрд рублей. Финансовую отчетность АО «Мултон» после 2023 года не раскрывали: тогда выручка юрлица составила 46,66 млрд рублей при чистой прибыли 6,25 млрд рублей.