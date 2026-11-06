ФНС объяснила, где искать пин-код для входа в личный кабинет с ЭЦП
Проблема с пин-кодом при входе в личный кабинет юрлица может быть связана с настройками токена. В ФНС объяснили, где искать данные для доступа к электронной подписи.
Если при входе в личный кабинет юрлица с электронной подписью система запрашивает пин-код, он может быть установлен на токене производителем по умолчанию. Об этом сообщили в ФНС, отвечая на вопрос пользователя в Telegram-чате службы.
В налоговой пояснили, что стандартный пин-код зависит от производителя носителя электронной подписи. Поэтому узнать его можно в документации к устройству или на официальном сайте производителя токена.
ФНС рекомендовала пользователям ознакомиться с информацией на сайте компании, выпустившей токен, чтобы уточнить параметры доступа и значения заводских пин-кодов.
Если на токене используется заводская настройка, пин-код по умолчанию устанавливает производитель, а его значение может отличаться в зависимости от модели устройства.
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