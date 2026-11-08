Россиянам рассказали, смогут ли они забрать пенсионные накопления после перевода в ПДС

Пенсионные накопления россиян планируют автоматически перевести в программу долгосрочных сбережений с 1 апреля 2027 года. Эксперты рассказали «Клерку», кто сможет получить деньги и какие риски несет новая система.

Правительственная комиссия одобрила законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений в ПДС. Изменения затронут как клиентов НПФ, так и «молчунов», чьи средства находятся под управлением ВЭБ.РФ.

Эксперт по управлению капиталом Юлия Погасий рассказала «Клерку», что страховую пенсию изменения не затронут. Для управления накоплениями «молчунов» планируется создать НПФ с государственным участием, а клиентам действующих фондов откроют счета ПДС в их же организациях.

При этом возможность отказаться от автоматического перевода пока не определена.

«Я бы не рассчитывала, что старый порядок сохранят», — отметила Погасий.

Право на получение накоплений предполагается сохранить с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При небольших суммах на счете деньги можно будет получить единовременно.

При этом государственное софинансирование до 36 тыс. рублей в год не начислят только за перевод пенсионных накоплений. Для получения доплаты потребуются личные взносы.

Руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой отметил, что ПДС предусматривает налоговые вычеты, государственную поддержку и возможность досрочных выплат в отдельных случаях. Однако эксперт предупреждает о рисках долгосрочного инвестирования.

«Сейчас много законодательных инициатив принято во благо, но потом оказывается, что они требуют больших доработок», — заявил Неживой.

По оценке Погасий, автоматический перевод может увеличить объем средств в ПДС с 1,2 до 7,8 трлн рублей без дополнительных взносов граждан.

Закон пока не принят, поэтому окончательные условия перевода пенсионных накоплений могут измениться.