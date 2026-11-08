Обмен BTC на ETH — это налогооблагаемая сделка: эксперт разъяснила нюансы запуска торгов криптой на Мосбирже

Как физлицам и компаниям декларировать доходы от покупки BTC и ETH.

Что изменится после запуска торгово криптовалютами на Мосбирже – «Клерку» рассказала к.т.н., доцент кафедры математики и анализа данных Финансового университета при правительстве РФ Эльвира Рамазанова.

Запуск торгов BTC, ETH и USDT на Мосбирже – это создание легального внутреннего криптоконтура, которого не было с 2021 года.

«Но 1 декабря – целевая дата пилота, а не гарантированный старт. Указание ЦБ № 7441-У с перечнем цифровых валют к 1 ноября еще проходило регистрацию в Минюсте, поэтому допуск USDT к публичному обращению возможен чуть позже», — уточнила эксперт.

Криптовалюта по закону № 282-ФЗ признана имуществом, но не подпадает ни под нематериальные активы (нет контроля над объектом интеллектуальной собственности), ни классически под финансовые вложения. Компании, купившие активы на бирже, чаще всего учитывают их как прочие оборотные активы по фактическим затратам с последующей рыночной оценкой, добавила Рамазанова.

Физлица платят НДФЛ по ставке 13% или 15% с отдельной базы. Расходы на покупку вычитаются при подтверждении, а вычет 250 тыс. руб. к крипте не применяется. Обмен BTC на ETH – тоже налогооблагаемое «выбытие». Пока декларировать доход нужно самому: законопроект о брокерах-налоговых агентах еще не принят. Компании платят налог на прибыль 25%, НДС на операции с криптой нет.

USDT – зона главного риска, но не курсового, а правового: эмитент Tether может заморозить адреса по санкционным основаниям, и российское разрешение на расчеты этого не отменяет.

Расчеты криптой по внешнеторговым контрактам в России легализованы, но сделки от 10 млн руб. попадают под финансовый мониторинг. Зарубежный контрагент и его банк будут проверять происхождение средств и адреса кошельков.

Эксперт рекомендует пройти тестирование, помнить о лимите 300 тыс. руб. в год для неквалов и сохранять все платежные документы – без них налоговая база не уменьшится.