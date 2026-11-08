Как бухгалтеру учесть покупку криптовалюты на Мосбирже: счета 58 и 41 вместо НМА и правила для учетной политики

Эксперт рассказала, как подтвердить расходы для ФНС и закрепить правила учета в учетной политике.

Автоматически относить криптовалюту к финансовым вложениям или нематериальным активам неправильно, единого обязательного стандарта бухгалтерского учета для нее пока нет, пояснила «Клерку» эксперт Российской Ассоциации Криптоэкономики и Блокчейна (РАКИБ) Инна Головачева.

Компания должна закрепить порядок учета в своей учетной политике. Например, если организация приобрела 1 BTC за 8 млн рублей, необходимо документально подтвердить стоимость приобретения и отдельно отразить этот актив в учете. Причем ИП, в отличие от юридических лиц, в общем случае не обязаны вести бухгалтерский баланс.

То есть, покупка BTC, ETH или USDT отражается как финансовые вложения (счет 58 «Финансовые вложения») либо как прочие оборотные активы (счет 41/41.10 при намерении перепродажи), в качестве НМА крипта не учитывается, так как не имеет юридически подтвержденных исключительных прав.

Закон 259-ФЗ о регулировании криптовалют и Экспериментально-правовой режим (ЭПР) Банка России позволяют использовать купленную на Мосбирже криптовалюту для расчетов с зарубежными контрагентами. Но оплата товаров и услуг цифровой валютой внутри РФ категорически запрещена, а использовать BTC или USDT для внешнеторговых контрактов разрешено только участникам ЭПР ЦБ РФ под строгим контролем Финмониторинга, и обычной компании просто купить на бирже и перевести за импорт пока нельзя без проведения сделки через уполномоченного оператора, уточнила Головачева.

Тем, кто хочет протестировать покупку криптовалюты на Мосбирже, эксперт советует начинать с небольшой суммы и сначала проверить весь цикл: покупку, хранение, продажу и вывод рублей. Особое внимание стоит уделить комиссиям, разнице между ценой покупки и продажи и возможности вывода самой криптовалюты.

У инвестора должно быть четкое понимание, что именно он покупает и какие операции сможет совершить, ведь регулируемая биржа снижает инфраструктурные риски, но не отменяет рыночные и санкционные.