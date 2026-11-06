Передвижные аптеки впервые запустили в двух регионах

Передвижные аптечные пункты будут обслуживать жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий. Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года.

Эксперимент по розничной продаже лекарств в мобильных аптеках стартовал в Нижегородской и Курской областях, сообщили в Минздраве. Эти регионы правительство утвердило первыми участниками проекта.

В передвижных пунктах можно будет купить наиболее востребованные препараты. Они предназначены для населенных пунктов, где доступ к стационарным аптекам ограничен.

«Субъектами, где стартует эксперимент по розничной продаже медикаментов в передвижных аптечных пунктах для жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий, выбраны Нижегородская и Курская области. Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года», — говорится в сообщении.

Мобильные аптеки не смогут продавать лекарства с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами. Также исключены препараты с содержанием спирта более 25% и лекарства, которым требуются особые условия хранения.