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Криптовалюта
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Эксклюзив

Крипта на Мосбирже для ВЭД: как проходить валютный контроль

Крипторасчеты — это дополнительный маршрут, а не универсальная замена банковскому платежу.

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О возможностях трансграничных расчетов криптовалютой через Мосбиржу рассказал руководитель практики сопровождения финтех Исследовательского центра «АБП» Андрей Завертяев.

Разрешено использовать цифровые валюты по внешнеторговым договорам между резидентами и нерезидентами.

«Источник покупки сам по себе не препятствует расчету, однако потребуются согласие контрагента, документы для валютного контроля и соблюдение правил перевода из депозитария. Это дополнительный маршрут, а не универсальная замена банковскому платежу», — считает эксперт.

При этом депозитарий снижает риски самостоятельного хранения ключей, но не страхует от падения цены и блокировки USDT эмитентом. Tether публично сообщает о замораживании активов.

Исключение депозитария из реестра требует прекращения обязательств по установленной процедуре, что не гарантирует мгновенный перевод активов.

Кроме того, страхование банковских вкладов на монеты не распространяется, напомнил Завертяев.

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